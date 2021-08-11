شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يعمق خسائره لأدني مستوي فى 5 أشهر والأنظار على بيانات التضخم الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ،ليعمق خسائره لليوم التاسع على التوالي مقابل الدولار ، مسجلا أدنى مستوى فى خمسة أشهر ، بفعل تركيز المستثمرين على شراء العملة الأمريكية كأفضل الفرص الاستثمارية المتاحة ، بعد تزايد احتمالات قرب تشديد السياسة النقدية فى الولايات المتحدة ،ومن أجل إعادة تقييم تلك الاحتمالات يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات التضخم الأمريكية خلال تموز/يوليو.

فقد اليورو مقابل الدولار بأكثر من 0.1% إلى 1.1705$ الأدنى منذ 31 آذار/مارس الماضي، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1719$،وسجل أعلى مستوى عند 1.1725$.

انخفض اليورو يوم الثلاثاء بنسبة 0.15% مقابل الدولار ، فى ثامن خسارة يومية على التوالي ، ضمن أطول سلسلة خسائر يومية منذ كانون الأول/ديسمبر 2017 ، بفعل تنامي مخاوف اختلاف مسار السياسة النقدية بين أوروبا والولايات المتحدة.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الأربعاء بنسبة 0.1% ،ليواصل مكاسبه لليوم الرابع على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أربعة أشهر عند 93.20 نقطة ، عاكسا استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا الصعود مع استمرار عمليات شراء الدولار كأفضل الفرص الاستثمارية المتاحة ، بعدما عزز توالي البيانات القوية عن سوق العمل فى الولايات المتحدة ، من احتمالات قرب إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي عن تقليص برنامج شراء السندات ، فى خطوة أساسية تأتي قبل المضي قدما فى رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

ومن أجل إعادة تقييم تلك الاحتمالات يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم ، صدور بيانات التضخم الأمريكية خلال تموز/يوليو ،البيانات القوية سوف توسع من المكاسب الحالية للعملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.