شكرا لقرائتكم خبر عن السوق المالية السعودية تحيل اشتباها في مخالفة للنيابة العامة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن إحالة اشتباه في مخالفة نظام السوق المالية من لائحة سلوكيات السوق، إلى النيابة العامة.

وقالت الهيئة في بيان على موقعها الإلكتروني إن سبب الإحالة هو إدارة عدد من المحافظ الاستثمارية في السوق السعودية واستخدامها في ممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل في التداولات.

وأضافت الهيئة أن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية ستُعلن على موقعها الإلكتروني عن هوية المخالف عند ثبوت المخالفات وصدور قرارات النهائية بحقه.

وفيما يلي الشركات التي تمت التداولات المشبوهة عليها هي كالآتي: الصناعات الكهربائية، السعودية لأنابيب الصلب، الوطنية للبتروكيماويات، الجبس الأهلية، أميانتيت العربية السعودية، العربية للأنابيب، الكثيري القابضة، العمران للصناعة والتجارة، السعودية للطباعة والتغليف، صندوق الجزيرة ريت، شركة القصيم القابضة للاستثمار، الشركة الوطنية للتأمين.