شكرا لقرائتكم خبر عن "جي آي كابيتال": ميزانية السعودية بالربع الثاني تؤكد الإنجازات المحققة على أرض الواقع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال رئيس المشورة في شركة جي آي كابيتال، عبدالله الحامد، إن بيانات الميزانية السعودية عن الربع الثاني من 2021 غير مفاجئة للمختصين وسط الإنجازات المحققة على أرض الواقع من ناحية تنويع مصادر الدخل.

وأشار الحامد، إلى الدور الاستثنائي للمملكة في إدارة مجموعة أوبك بلس، والذي دعم الميزانية في أن تكون مقاربة جدا للتوقعات بل أفضل على صعيد العجز، بحسب موقع قناة العربية.

وتابع: "شهدنا تنويع مصادر الدخل واستحوذت الإيرادات غير النفطية على 45% من الميزانية من مصادر غير نفطية، مع العلم أن القطاعات النفطية ليست في أحسن حالاتها بسبب جائحة كورونا لاسيما قطاعات التصنيع والسياحة والتصدير".

وكشف أنه عند عودة الأمور لطبيعتها تم إنجاز مزيد من المشاريع مثل البحر الأحمر والقدية والتي من المتوقع أن تبدأ استقبال الزوار خلال عامين إلى 3 سنوات، سيكون وضع العوائد غير النفطية أفضل مما عليه الآن.

ولفت إلى أنه خلال أزمة كورونا لم يتوقف الإنفاق على التعليم والصحة بل على العكس زادت الحكومة الإنفاق بقيمة 50 مليار ريال إضافية لمواجهة أزمة كورونا.

وأضاف أن بند المنح والمنافع الاقتصادية قفزت بنسبة 51% بالربع الثاني قياسا على الربع الأول، وتأتي للإنفاق على الفئات المعوزة في المجتمع أو لضمان معيشة كريمة لكل المواطنين والمقيمين.

وذكر الحامد أن الاستدانة الداخلية قفزت 3 أضعاف حجمها في الربع الأول، وترجع هذه الاستدانة إلى وجود سيولة مرتفعة في السوق السعودية وحسب إحصاءات البنك المركزي السعودي فإن حجم الأموال المودعة لدى البنوك تناهز 2 تريليون ريال.

وأظهرت بيانات الميزانية السعودية في الربع الثاني 2021 أن الإيرادات بلغت 248 مليار ريال مقابل مصروفات بقيمة 252.7 مليار ريال ليبلغ عجز الميزانية فصليا 4.6 مليار ريال.

ووفقا لموقع وزارة المالية، كشفت بينات الميزانية السعودية، نمو الإيرادات غير النفطية (47%) وبنسبة 203.3% إلى 115.96 مليار ريال في الربع الثاني 2021 مقابل 38.23 مليار ريال في الربع الثاني 2020.