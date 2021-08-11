شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة جرير للتسويق تُوصي بتوزيع 1.4 ريال للسهم عن الربع الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة شركة جرير للتسويق بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الثاني من العام 2021، بقيمة 168 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأن الأرباح سيتم توزيعها بواقع 1.4 ريال للسهم، وبنسبة توزيع إلى قيمة السهم الإسمية تبلغ 14%.

وبحسب البيان، ستكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم يوم 16 أغسطس الجاري، على أن يتم التوزيع في 25 أغسطس الجاري.

وكانت الشركة قد قامت بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الأول 2021، بقيمة 252 مليون ريال، بحصة تبلغ 2.1 ريال للسهم، وبنسبة 21% إلى القيمة الاسمية للسهم.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 189.2 مليون ريال خلال الربع الثاني من 2021، مقابل أرباح بلغت 208.4 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الثاني من 2021 إلى انخفاض مبيعات الأونلاين كثيراً مقارنة بالربع المماثل من العام السابق والذي شهد أداءً استثنائياً لمبيعات الأونلاين أثناء الحظر والاجراءات الاحترازية للجائحة (وخاصة قسم الكمبيوتر نتيجة التعليم والعمل عن بعد) والذي كان مدعوماً أيضاً بالمبيعات الاستثنائية في نهاية الربع المماثل من العام السابق قبيل زيادة معدل ضريبة القيمة المضافة.