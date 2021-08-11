شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "رعاية" ترتفع 19% بالربع الثاني 2021 لزيادة الإيرادات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال الشركة الوطنية للرعاية الطبية، المُعلنة اليوم الأربعاء، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 19.2% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2021.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 30.7 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 25.8 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وحققت الشركة أرباحا تشغيلية بلغت 37.6 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 29.8 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثاني من 2021 إلى إرتفاع الإيرادات بسبب زيادة حالات التنويم والعمليات الجراحية مقارنة بالعام الماضي.

وارتفعت الإيرادات إلى 202.5 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري مقابل إيرادات بلغت 186 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وفي المُقابل، انخفضت مصاريف المبيعات والتسويق بسبب إنخفاض مخصص الديون المشكوك في تحصيلها. وانخفضت التكاليف بسبب الوفورات في الإنفاق القابل للتحكم وزيادة إستيعاب وتقليل المصروفات العامة.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 66.5 مليون ريال خلال النصف الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 58.9 مليون ريال في النصف الأول من العام 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 35.7 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2021، مقابل أرباح بلغت 33.2 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.