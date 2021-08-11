شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "أسمنت القصيم" ترتفع 17% بالربع الثاني 2021 لزيادة المبيعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال شركة اسمنت القصيم، المُعلنة اليوم الأربعاء، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 17.2% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2021.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 100.2 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 85.5 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وحققت الشركة أرباحا تشغيلية بلغت 91.7 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 82.4 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثاني من 2021 إلى الارتفاع في قيمة وكمية المبيعات وارتفاع عوائد الاستثمارات المالية وانخفاض المصروفات العمومية والإدارية، على الرغم من الانخفاض في متوسط سعر البيع وارتفاع مصروفات البيع والتسويق والانخفاض في الإيرادات الأخرى.

وارتفعت الإيرادات إلى 197.8 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري مقابل إيرادات بلغت 167.4 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 201 مليون ريال خلال النصف الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 196.6 مليون ريال في النصف الأول من العام 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 100.9 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2021، مقابل أرباح بلغت 111.2 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى الانخفاض في قيمة المبيعات كنتيجة لانخفاض متوسط سعر البيع، وذلك على الرغم من ارتفاع كمية المبيعات وارتفاع عوائد الاستثمارات المالية وانخفاض المصروفات العمومية والإداري.