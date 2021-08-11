شكرا لقرائتكم خبر عن نماء للكيماويات: 50% زيادة بأسعار منتجات ساهمت في تحقيق أرباح الربع الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال الرئيس التنفيذي لشركة نماء للكيماويات، عبدالله محمد السالم، إن السبب الرئيسي في ارتفاع الأرباح هو ارتفاع أسعار أغلب منتجات الشركة، مشيرا إلى أن سعر المنتجين الرئيسيين للشركة ارتفع بنسبة تزيد عن 50% مقارنة بالعام الماضي.

وأضاف السالم أن بعض أسعار المنتجات تراجعت على نحو طفيف خلال الفترة الحالية، لكنه توقع استمرار تماسك الأسعار عند المستويات الحالية خلال الثلاثة أشهر القادمة.

وأوضح أن تكاليف التمويل انخفضت خلال الربع الثاني بسبب انخفاض أسعار الفائدة إلى مستويات متدنية، ثم جاء سبب مساعد وهو تعاون البنوك وثقتهم في الشركة بعد وصولها لاتفاقية مع صندوق التنمية الصناعية. وفي أبريل الماضي، أعلنت الشركة عن موافقة مجلس إدارتها على عرض من صندوق التنمية الصناعية السعودي لإعادة جدولة قروضها المتعثرة والبالغة 591.279 مليون ريال.

وقالت الشركة إنه ومنذ استلام العرض من صندوق التنمية الصناعية السعودي بتاريخ 19 نوفمبر 2020م، تم عقد عدة اجتماعات بين صندوق التنمية الصناعية السعودي وشركة نماء للكيماويات، بهدف مراجعة بعض بنود العرض المقدم، وبناءً عليه استلمت الشركة بتاريخ 1 أبريل 2021م عرضاً نهائياً من قبل صندوق التنمية الصناعية السعودي، يتضمن موافقة إدارة الصندوق على إعادة الجدولة للقروض المتعثرة.

وذكر السالم أن الصندوق هو أكبر داعم ودائم للشركة، مشيرا إلى أن اتفاقية إعادة الجدولة معه سيحسن من المركز المالي للشركة ويحسن من وضعها في اتفاقياتها مع البنوك. وتابع: "نحن في انتظار التوقيع على اتفاقية إعادة الجدولة ومن المتوقع توقيعها خلال الشهرين القادمين".

وفيما يتعلق بأعمال صيانة الشركة، قال إن لدى الشركة خطة مجدولة مسبقا، بشأن صيانة مصانع الشركة التي تقوم بإنتاج منتج وسيط وليس نهائيا، وهذا قد يؤثر بصورة طفيفة على المنتج النهائي للشركة.

وأضاف أن الشركة تعمل حاليا على بناء المخزون الكافي من اللقيم الوسيط لمواجهة فترة الصيانة والتي من المتوقع أن تستمر لمدة 22 يوما، وستبدأ أكتوبر المقبل.

وأوضح أن الشركة ليس لديها خطط للتوسعات الرأسمالية خلال العامين المقبلين، وتركز حاليا على الاستخدام الأمثل لمصانع الشركة. وأشار إلى أن هناك خططا حثيثة لزيادة إنتاج الشركة عبر الاستغلال الأمثل للإمكانيات المتاحة ونعمل عليها حاليا.

وكانت نماء للكيماويات قد تحولت إلى الربحية في الربع الثاني من 2021، إلى 9.6 مليون ريال، مقابل خسائر في الربع الثاني من 2020، بلغت 3.33 مليون ريال.

وبلغت أرباح "نماء" في النصف الأول من 2021، نحو 19.5 مليون ريال، مقابل خسائر 10.7 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي.