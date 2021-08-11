شكرا لقرائتكم خبر عن المعمر لأنظمة المعلومات تدرس 5 أفكار تمهيدا لتمويلها من صندوق رأس المال الجريء والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال الرئيس التنفيذي لشركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم آي إس"، زياد مرتجى، إن صندوق رأس المال الجريء الذي تعتزم الشركة تأسيسه مع شركة السعودي الفرنسي كابيتال، يهدف إلى تنمية الإبداع، من خلال تمكين أصحاب الأفكار للانطلاق بأفكارهم نحو مشاريع تجارية.

وأوضح أن دور الصندوق هو ضخ التمويل المبدئي، ثم بعد ذلك، مساعدة الشركة على إيجاد السوق وتنفيذ الأفكار، مشيرا إلى أن فكرة الصندوق تأتي استكمالا لخطة التحول التي بدأتها الشركة في عام 2021، بحسب موقع قناة العربية.

وذكر أن دور شركة المعمر، هو التأكد من تطبيق تلك الأفكار عمليا وتحويلها إلى مشروع ناجح، مؤكدا أن المعمر ستدخل في شراكة في هذه المشاريع.

وأوضح أن تمويل الصندوق سيكون مع خلال شركة السعودي الفرنسي كابيتال، وستكون مساهمة المعمر في الصندوق محدودة، وسيتم تمويلها من الإمكانيات الداخلية للشركة. وقال إن نسبة المساهمة سيتخذه مجلس الإدارة في اجتماعه المقبل.

وقال إن هناك مجموعة من الأفكار الآن في القطاع المالي والخدمات الصحية والبنك الرقمي والقطاع السياحي وقطاع التأمين. وتابع: "لدينا 5 أفكار تحتاج إلى دراسة والتحقق من إمكانياتها، وهي أفكار واعدة".

وسيتم إنشاء الصندوق كصندوق استثمار خاص في السعودية بموجب لائحة صناديق الاستثمار الصادرة عن هيئة أسواق المال السعودية.

وتهدف شركة المعمر لأنظمة المعلومات إلى إعداد، إما كقسم داخلي للشركة أو كشركة فرعية منفصلة، حاضنة أعمال ومسرع ومختبر ابتكار، يُشار إليها فيما يلي باسم "مختبر إم آي إس" بهدف أساسي وهو فحص وتحديد وتطوير الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا مع التركيز على التقنيات الإحلالية (التجديدية) والمبتكرة.

وذكرت أن الصندوق يعتزم تعيين مختبر إم آي إس مستشارًا حصريًا للاستثمار وشريكًا في الابتكار، وستكون المسؤولية الأساسية لمختبر إم آي إس هي البحث والحصول وتقديم المشورة بشأن الاستحواذ على حصص في الشركات التي تتوافق مع أهداف الاستثمار للصندوق.

وتوقعت المعمر لأنظمة المعلومات، أن يصل الحجم المطلوب الأولي للصندوق إلى 150 مليون ريال.

ومؤخرا، قال زياد مرتجى، الرئيس التنفيذي للشركة، أن الشركة شهدت تحسناً كبيراً في كمية العقود الجديدة بزيادة 36% بالنصف الأول من 2021، مقارنة بالعقود الموقعة في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وكان مجلس إدارة شركة المعمر لأنظمة المعلومات "ام اي اس" أوصى في وقت سابق بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول من العام 2021، بقيمة 25 مليون ريال.

يذكر أن مجلس إدارة شركة المعمر لأنظمة المعلومات، وافق مؤخرا أيضا على زيادة رأس مال الشركة 25% من 200 مليون ريال إلى 250 مليون ريال عن طريق رسملة جزء من الاحتياطي النظامي والأرباح المرحلة وذلك بمنح سهم واحد لكل أربعة أسهم.

وتجدر الإشارة إلى أن (ام اي اس) حققت صافي أرباح بلغ 16 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2021، مقابل أرباح بلغت 16.9 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2020.

وعزت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الأول من العام 2021 إلى انخفاض إيرادات المبيعات انخفاضا طفيفاً مقارنة بالربع الأول من العام السابق 2020، حيث سجلت المعمر انخفاضا في الايرادات من العقود بلغ 2% على الرغم من الرصيد القوي التراكمي للأعمال المرحلة من الأعوام السابقة.