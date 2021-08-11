شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب مع ترقب بيانات التضخم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب اليوم ، إذ طغت المخاوف من ارتفاع الإصابات بالسلالة المتحورة دلتا من فيروس كورونا على ضغوط ناجمة عن صعود الدولار وعوائد السندات، فيما يترقب المستثمرون بيانات التضخم في الولايات المتحدة المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1732.61 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0454 بتوقيت جرينتش، بينما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 1733.90 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربحت الفضة 0.2 % إلى 23.38 دولار للأوقية.