شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع صادرات الملابس 48% لتسجل 918 مليون دولار بالنصف الأول من 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت ماري لويس رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن صادرات القطاع سجلت ارتفاعاً ملحوظاً بالنصف الأول من 2021 بنسبة 48% لتسجل ما قيمته 918 مليون دولار مقابل 630 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وكشفت "لويس" في بيان صحفي اليوم، أن صادرات القطاع خلال شهر مايو من 2021 سجلت ارتفاعاً بنسبة 109 % لتبلغ ما قميته 122 مليون دولار مقابل 59 مليون دولار نفس الشهر من العام الماضي، كما ارتفعت الصادرات خلال يونيو من العام الحالي بنسبة 55% لتبلغ 199 مليون دولار مقارنة ب 128 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي.

وقالت ماري لويس، إن الصادرات تسجل أداء جيد جدا منذ مطلع العام الحالي، وذلك مع تحسن الطلب في الأسواق الدولية، ونشاط المجلس التصديري للملابس في زيادة الوعي بمتطلبات السوق وتنظيم عددا من الفعاليات التي تهدف إلي الارتفاع بإجمالي الصادرات وفق رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بقطاع التصدير لتحقيق معدلات مصرية غير مسبوقة للتصدير .

ومن جانب آخر، أعلن المجلس التصديري للملابس الجاهزة مشاركة 9 مصانع مصرية بفعاليات معرض "ماجيك شو" المقام بلاس فيجاس بالولايات المتحدة الامريكية خلال الفترة من 8 إلى11 أغسطس 2021، في أول دورة فعلية من المعرض تنعقد منذ ظهور جائحة كورونا.

وأشار المجلس إلى مشاركته بفعاليات المعرض بالتنسيق والتعاون مع برنامج GTEX MENATEX Egypt التابع لمركز التجارة الدولى ITC، ولفت المجلس إلى الاشتراك في المعرض الافتراضى التى توفره إدارة المعرض لمدة شهرين من أول اغسطس حتى أول اكتوبر2021 وهو نظام جديد اتبعته معظم الادارات المنظمة للمعارض لمساعدة كافة المصدرين على تعزيز نفاذ صادراتهم لمختلف الأسواق العالمية وتقديم فرص متكافئة.

ومن جانبها أشادت ماري لويس رئيس المجلس التصديري، بقواعد المعارض الجديدة للعام المالي 2021-2022 والتي تم إقرارها مؤخراً، مشيرة إلى الدور الحيوي لوزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع في تلبية مطالب قطاع التصدير والوصول بأفضل شكل للبرنامج الجديد للاشتراك بالمعارض.

وأكدت ماري لويس، أن الحكومة المصرية عازمة على تنمية الصادرات القطاعية ويظهر ذلك من خلال إقرار نسب مساندة في منظومة المعارض الجديدة تتراوح بين 60 إلى 80 % وفق حجم التصدير لكل شركة، وهذه النسب تساعد المصدرين الصغار لزيادة صادراتهم.

ومن جانبها، قالت شيرين حسنى، المدير التنفيذي للمجلس التصديرى للملابس الجاهزة، إنه يجرى التعاون مع برنامج GTEX MENATEX Egypt للعمل على تطوير الأدوات الترويجية الفعلية والإلكترونية للمصانع الصغيرة والمتوسطة المشاركة فى معرض ماجيك شو.

وأعلنت المدير التنفيذي للمجلس، مشاركة مصانع الصياد للتريكو، السويسرية للملابس القطنية، كويز جروب، جولدن لاين سانتانا، البيت الدولي للمنسوجات، بشارة للازياء، ساف للملابس الجاهزة، وسمير للفانلات في معرض ماجيك شو، مشيرة إلى التعاون مع برنامج GTEX MENATEX Egypt لمساعدة هذه المصانع فى تحديث المواقع الالكترونية أو انشاء مواقع جديدة.

وكشفت "حسني" إعداد أدوات ترويجية جديدة لجذب المشتريين والعملاء من كافة الاسواق الدولية من خلال تصوير المنتجات التى أصبحت فى غاية الاهمية حتى يتمكن المستورد الأجنبي من الاطلاع على الإنتاج المصري، بالإضافة إلى تعزيز قدرات المصانع على العملية التصديرية بداية من التواصل مع العملاء والمتابعة حتى اتمام عملية التصدير.