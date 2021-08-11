شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الدواجن اليوم الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 11-8-2021 استقرارا في السوق المحلى وفقا لما أكدته شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة.

وقال سامح السيد رئيس شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة إن أسعار الدواجن تتراوح بين 23-24 جنيها للكيلو في المزرعة، وتراوح سعر المستهلك بين 26-30 جنيها للكيلو، وأسعار الدواجن المجمدة، الدجاجة وزن 1 كجم صافي 39-42 جنيها، وسجلت الدواجن الأمهات 20 جنيها للكيلو وسعر الدواجن الساسو سجلت 40 جنيها.

وأشار السيد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إلى أن أسعار الدواجن البلدى 30 جنيها للكيلو في المزرعة، وتراوح سعر المستهلك بين 34-36 جنيها للكيلو، وأسعار البيض الأبيض تراوحت بين 41-43 جنيها في المزرعة، وتراوح سعر المستهلك بين 44-47 جنيها للكرتونة، والبيض البلدى 45 جنيها في المزرعة 48-50 جنيها للكرتونة سعر المستهلك.