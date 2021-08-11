شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 21% من إجمالى المصريين شباب عمرهم بين 18 ـ 29 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصـدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمي للشباب الذي يوافق 12 أغسطس من كل عام والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1998، بوصفه يوماً رسمياً لشباب العالم، بهدف الإحتفال بالشباب وإبراز أصواتهم وأعمالهم ومبادراتهم ومشاركاتهم الهادفة وتعميمها جميعاً للمشاركة في الحياة العامة والعملية السياسية والإقتصادية والإجتماعية.

وفي ضوء الإحصاءات التي يصدرها الجهاز يمكن استعراض أهــــم مؤشـــرات الشـــباب في مصر، وبلــغ عــدد الشبــاب في الفئة العمرية (18 ـ 29سنة) 21.3 مليــون نسمة بنسبــة 21% من إجمالي السكان (51,5% ذكـــور ،48.5% إنـــاث)، وبلــــغ إجمـــــالي عـــدد الطـــــلاب المقيــديـــن بالتعليـــم العالـــي حـــوالــــى 3 ملايين طــــالب (51.3 % ذكــــور، 48.7٪ إنـــاث)، منهـم 162096 طالــب مقـيد بالمعـاهـد الفـنية فــوق المتــوســطة حكـوميــة وخاصـــة ( 46.1 ٪ ذكــــور، 53.9٪ إنــــاث).

وبلغت نسبـة المقيدين فـي الكليـات النظريـة بالجامــعات الحكوميـة والأزهــر 77.9 ٪ ( 45.9% ذكور ، 54.1% اناث) من إجمالي المقيدين مقابل 22.1٪ ( 53.1% ذكور، 46.9% اناث) فــي الكليات العمليـــة من إجمالي المقيدين، و بلغت نسبــة المقيدين فـي الكليـات النظريـة بالجامـعات الخاصـــة 25.8٪ (48.3% ذكور ، 51.7 % اناث) من إجمالي المقيدين مقابــل 74.2٪ ( 56% ذكور ، 44% اناث) فـي الكليـات العمليــة من إجمالي المقيدين.

وبلــــغ متوســـط عــدد الطـــلاب لكـــل عضــو هيـئة تدريــس ومعاونيــهم 24 طـالب فـي الجامعـات الحكـــومية والأزهـــــر مقابـــل 18 طالــب بالجامـــعات الخاصــة.

وبلـغ إجمالـي عــدد خريجـي الجــامعـات الحكوميـــة والخاصــة 456561 خريـج ( 192403 ذكور، 264158 أناث ) منهـم 428561 خريجـاً مــن الجامـعات الحكــومية بنسبة 93,9٪ و عدد 28000 خريجــاً من الجامــعات الخـاصة بنسبة 6.1٪، وبلغت نسـبة مساهـمة الشـباب (18-29 سنة) فـــي قــوة العمـــل 38.7٪ (62.9٪ذكــــور، 13.3٪إنـــــاث).

وقال البيان إن 38.4٪ من قوة العمل الشباب حاصلين على مؤهـل متوســـط ، و 22.6% من قوة العمل الشباب حاصلين على مؤهل جامعي فأعلى، و 17.8% من قوة العمل الشباب حاصلين على مؤهل أقل من المتوسط.

7.5 ٪ من قوة العمل الشباب من الأميـــــين، و6.1% من قوة العمل الشباب يقرأ ويكتب وشهادة محو أمية، و 3.8% من قوة العمل الشباب حاصلين على مؤهل فوق المتوسط وأقل من الجامعي، و3.7% من قوة العمل الشباب حاصلين على الثانوية العامة / الأزهرية.

وبلغت نسبة الشباب المشتغلين بعمل دائم 56.2 ٪ (53 ٪ ذكور ، 80.4 ٪ إناث)، كما بلغت نسبة العاملين بعقد قانوني 20.3 ٪ (15.7 % ذكـور ، 54.2٪ إنـاث)، وبلغت نسبـة الشبــاب المشــتركـــين فــــي التأمينـــات الاجتماعيــــة 23% من إجمــالي العاملــين (19.4٪ ذكـور ، 50.3٪إناث)، وبلــــغت نسبــة الشــباب المشـتركـــين فــــي التأمـــين الصـحي 17.9٪ مـــن إجـــمالـي العاملـين( 14 % ذكــور، 46.5٪إناث)، و بلغ معـــدل البــطالـة بــــــين الشـــــــباب 15.4٪ (10.9٪ ذكــــور ، 37.6٪إناث).

وبلغ معدل البطالة بين الشباب الحاصلين على مؤهــل جامــعي فأعلى 33.3٪ (23.5٪ ذكـــــور ، 49.8٪ إنـــــاث) مقابـــــــل 12٪ للحاصـــلين على مؤهــــل متوســــط فــــــــني (9.5% ذكـــــور ، 33.5٪إنـــــاث).

وبـلـغت نسبـة حــالات الـزواج للـذكــور في الـفئة الـعمرية (18-29 سنه) 59.7 ٪ من إجمالي حالات الزواج التي تمت خلال عام 2019 مقابل 82,3٪ للإنـــــاث، و بـلـغت نسبـة إشـهادات الطـلاق للـذكـور في الفئة العمرية (18 - 29 سنه) 19.7٪ من إجمالي إشهادات الطلاق التي تمت خلال عام 2019 مقابل 39.6٪ للإنـــاث.

• طبقاً لبيانات نشرة المواليد والوفيات عام 2019، وبلـــغ معـــدل الوفيـــات بين الشبــــاب فـــي الفــئة العمرية (15-29 سنه) 0.8 لكــــل ألـــف شـــــاب (1.0 لكل ألف من الذكــــور، 0,5 لكل ألف من الإنـــــاث)، و66.2% من الشباب في الفئة العمرية (18- 29سنه) مستخدم للحاسب الآلي ،و 71.2% من الشباب في الفئة العمرية (18 - 29 سنة) يستخدمون شبكة الإنترنت، و 99.3% من الشباب ( 99.6% ذكور ، 99% اناث) من إجمالي مستخدمي الانترنت يستخدمونه لإرسال المعلومات عبر البريد الالكتروني.

وأضاف إن 98.3 % من الشباب ( 99.1% ذكور، 97.2% اناث ) من إجمالي مستخدمي الانترنت يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي ( الفيس بــوك ، تويــتر)، و99.9 ٪ من الشباب (100٪ ذكور ، 99.8 ٪ إناث) يستخدمون الهاتف المحمول .