شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم ترتفع 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 763 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر
أسعار الذهب اليوم في مصر:
عيار الذهب 24 في مصر 872 جنيها مصريًا
عيار الذهب 21 في مصر 762 جنيها مصريًا
عيار الذهب 18 في مصر 654 جنيها مصريًا
الجنيه الذهب 6014 جنيها مصريًا.
أونصة الذهب 1735 دولار
وكان الذهب تراجع بما يزيد على 2% بختام تداولات الأسبوع الماضي بعد أن أظهرت بيانات أن أرباب العمل وظفوا أكبر عدد من العاملين في حوالي عام في يوليو 2021 بالولايات المتحدة الأمريكية.
سجلت أسعار الذهب في مصر مساء أمس الثلاثاء تراجع بقيمة 3 جنيهات في سوق الصاغة، حيث هبط سعر الذهب عيار 21 إلي مستويات 758 جنيها للجرام، وذلك في أدني سعر للذهب منذ أبريل الماضي ليهبط المعدن لأقل مستوي في 4 أشهر.
ومن ضمن أسباب هبوط الذهب ، ارتفاع أسعار الدولار لأعلى مستوى في 4 أشهر مقابل العملة الأوروبية الموحدة اليورو بعدما عززت بيانات الوظائف الأميركية القوية التوقعات بأن يبدأ مجلس الاحتياطي الفدرالي تقليص برنامجه الضخم لمشتريات الأصول، وقال محللون إن الدولار قد يلقى دعما من ارتفاع عائدات السندات الأميركية إذ يضعف احتمال تقليص مجلس الاحتياطي التحفيز أسعار السندات.