شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم ترتفع 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 763 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قلص الذهب جزء من خسائر الأيام الثلاثة الماضية، وسجلت أسعار المعدن النفيس في البورصات العالمية ارتفاع ملحوظ من 1720 دولار إلي 1735 دولار وقت صياغة هذه السطور، الأمر الذي انعكس على سعر الذهب في مصر مسجلا صعود 5 جنيهات حتي الآن.

سعر جرام الذهب في مصر من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في البلاد ارتفع من 758 إلي 763 جنيها للجرام على خلفية الارتفاع الملحوظ بالسعر العالمي لأونصة الذهب.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

عيار الذهب 24 في مصر 872 جنيها مصريًا

عيار الذهب 21 في مصر 762 جنيها مصريًا

عيار الذهب 18 في مصر 654 جنيها مصريًا

الجنيه الذهب 6014 جنيها مصريًا.

أونصة الذهب 1735 دولار

وكان الذهب تراجع بما يزيد على 2% بختام تداولات الأسبوع الماضي بعد أن أظهرت بيانات أن أرباب العمل وظفوا أكبر عدد من العاملين في حوالي عام في يوليو 2021 بالولايات المتحدة الأمريكية.

سجلت أسعار الذهب في مصر مساء أمس الثلاثاء تراجع بقيمة 3 جنيهات في سوق الصاغة، حيث هبط سعر الذهب عيار 21 إلي مستويات 758 جنيها للجرام، وذلك في أدني سعر للذهب منذ أبريل الماضي ليهبط المعدن لأقل مستوي في 4 أشهر.

ومن ضمن أسباب هبوط الذهب ، ارتفاع أسعار الدولار لأعلى مستوى في 4 أشهر مقابل العملة الأوروبية الموحدة اليورو بعدما عززت بيانات الوظائف الأميركية القوية التوقعات بأن يبدأ مجلس الاحتياطي الفدرالي تقليص برنامجه الضخم لمشتريات الأصول، وقال محللون إن الدولار قد يلقى دعما من ارتفاع عائدات السندات الأميركية إذ يضعف احتمال تقليص مجلس الاحتياطي التحفيز أسعار السندات.