شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على صعود أيضًا.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 10871 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 2387 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 13237 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 4245 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 2883 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 3862 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ الأهلي للتنمية والاستثمار، المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، العربية للصناعات الهندسية، مصر للأسمنت-قنا.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات المجموعة المصرية العقارية، العبور للاستثمار العقاري، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول 52 ألف سهم، 2000 سهم، 8.2 مليون سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركتي راية القابضة للاستثمارات المالية، البنك التجاري الدولي 79461 سهم، 5 آلاف سهم، على التوالي، فيما اشترى مجلس إدارة شركة العبور للاستثمار العقاري 10 آلاف سهم، واشترى مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي 131 سهم.

في سياق آخر أعلنت عدد من الشركات نتائجها المالية، وحققت شركة مصر للألومنيوم مبيعات بلغت 11.4 مليار جنيه خلال الفترة من أول يوليو عام 2020 حتى 30 يونيو عام 2021 مقابل 7.3 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وتحولت الشركة صافي ربحية 27.5 مليون جنيه مقابل صافي خسائر 1.7 مليار جنيه.

أعلنت شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية، تحقيق صافي ربح بعد الضريبة مبلغ 3.825 مليون جنيه مقابل أرباح 3.479 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق، وعلى قائمة الدخل الشامل مبلغ 4.34 مليون جنيه مقابل 2.472 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق، وفقًا للمعايير المحاسبية الجديدة.

في سياق منفصل أعلنت شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية، موافقة الجمعية العامة غير العادية على العرض المقدم من مجموعة أشخاص مصريين للاستحواذ على كامل خصة شركة رمكو للإنشاءات العقارية المملوكة بنسبة 99.87% لشركة رمكو لإنشاء القرى السياحية في شركة أمبان للاستثمارات السياحية والبالغة 99.98% من هيكل ملكيتها.

كما أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، تلقيها عروضًا من 3 شركات وهي حسن علام العقارية، ماجد الفطيم العقارية، ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري، لتطوير مشروع هليوبارك بمساحة 1695 فدان، وسوف تقوم الشركة بدراسة جميع العروض المقدمة من الناحية المالية والفنية والمفاضلة فيما بينهم.