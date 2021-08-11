الاقتصاد

تعرف على أسباب ارتفاع الصادرات المصرية إلى العراق ب20.3% فى الربع الأول من 2021

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القاهرة - سامية سيد -  

ويعرض الخليج 365 تطور العلاقات التجارية بين مصر والعراق وفقا لما يلي:

 

-  إرتفعت الصادرات المصرية إلى العراق لتسجل 121.2 مليون دولار مقابل 100.7 مليون دولار  خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 20.3%.

 

- سجلت قيمة الواردات المصرية من العراق 5 مليون دولار خلال الربع الأول من  عام 2021  مقابل 122 مليون دولار  خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة انخفاض بلغت 95.9%. 

 

-بلغت قيمة التبادل التجاري بين مصر والعراق 126.2 مليون دولار خلال الربع الأول من  عام 2021 مقابل 222.8 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 43.4%.

 

- سجلت قيمة الاستثمارات العراقية بمصر 1.5 مليون دولار خلال العام المالي 2017/ 2018 مقابل 439 ألف دولار خلال العام المالي 2018/2019 بنسبة انخفاض قدرها 70.7%. 

 

- بلغت الاستثمارت المصرية بالعراق  483.7 مليون دولار خلال العام المالي 2017/ 2018 مقابل  578.6 مليون دولار خلال العام المالي 2018/2019 بنسبة ارتفاع قدرها 19.6%.

 

- بلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالعراق 43.2 مليون دولار خلال العام المالي 2017/ 2018 مقابل  38.9  مليون دولار خلال العام المالي 2018/2019 بنسبة انخفاض قدرها 9.8 %.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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