شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مستندات مطلوبة عند تحويل سيارتك للعمل بالغاز الطبيعى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتضمن إجراءات تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي كوقود إجراءات تعاقدية مبسطة وفيما يلي أهم الأوراق المطلوبة والتي كانت كالتالي..

1- صورة بطاقة الرقم القومي.

2- إيصال "كهرباء-غاز".

3- رخصة السيارة.

يذكر أن تكلفة عملية التحويل تتراوح بين 5000 جنيه للسيارات الكربراتير وحوالي 7500 لسيارات الحقن الإلكتروني، وتختلف التكلفة كذلك حسب نوع طقم التحويل وعدد الاسطوانات التي سيتم تركيبها في السيارة.