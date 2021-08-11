شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يحصل على إغلاق إيجابي -تحليل - 11-8-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق الزوج الشمعة اليومية فوق 153.00، مما يعزز التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد، ويحتاج للحصول على عزم إيجابي يحفّز السعر على مواصلة الارتفاع نحو أهدافنا الإيجابية التي تبدأ عند 154.50 وتمتد إلى 155.20، مع الإشارة إلى أن استمرار الموجة الصاعدة يعتمد على الثبات فوق 151.80.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 152.00 و 154.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد