شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يتعافى – تحليل - 11-8-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر البلاتين تداولات إيجابية ملحوظة يوم أمس بعد الاقتراب من هدفنا المنتظر عند 945.00، ليتجه نحو اختبار محتمل لمستوى 1035.00 قبل العودة للانخفاض من جديد، متأثراً بسلبية مؤشر ستوكاستيك.

وبشكل عام، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الهابط بثبات السعر دون 1035.00، مع التذكير بأن كسر 945.00 سيدفع السعر إلى 880.00 بشكل مباشر.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1020.00 و 950.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط