شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للعقود الآجلة لأسعار الفضة لأول مرة في ستة جلسات متغاضية عن ارتفاع الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل تحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة من الأدنى لها منذ 20 من تشرين الثاني/نوفمبر 2020، حينما اختبرت الأدنى لها منذ 24 من أيلول/سبتمبر 2020 وعكست آنذاك الأدنى لها منذ 22 من تموز/يوليو 2020 متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للأعلى له منذ 21 من تموز/يوليو، حينما اختبر الأعلى له منذ مطلع نيسان/أبريل وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:21 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم أيلول/سبتمبر القادم 0.15% لتتداول عند 23.36$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 24.33$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 23.39$ للأوتصة، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.04% إلى 93.10 مقارنة بالافتتاحية عند 93.07.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.5% مقابل 0.9% في حزيران/يونيو الماضي، كما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 0.4% مقابل 0.9%، وقد تظهر القراءة السنوية للمؤشر تباطؤ النمو إلى 5.3% مقابل 5.4%، وقد توضح القراءة السنوية الجوهرية تباطؤ النمو إلى 4.3% مقابل 4.5%.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد إلقاء عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك أتلانتا الاحتياطي الفيدرالي رافائيل بوستيك خطاب تحت عنوان "دور الاحتياطي الفيدرالي في جعل هذا اقتصاداً يعمل للجميع" قي حدث على الإنترنت يستضيفه مؤسسة تشوتاوكوا، وصولاً إلى كشف وزارة الخزانة عن قراءة الموازنة الفيدرالية والتي قد تظهر اتساع العجز إلى ما قيمته 305.0$ مليار مقابل 174.2$ مليار في حزيران/يونيو.

بخلاف ذلك، تابعنا بالأمس تمرير مجلس الشيوخ خطة البنية التحتية بقيمة واحد تريليون دولار تقريباً مع تصويت 69 عضو لصالح مشروع القانون مقابل 30 عضو ضد المشروع، ويلى ذلك قيام المشرعين الأمريكيين بإرسال مشروع قانون البنية التحتية إلى مجلس النواب للتصويت عليه ثم تصديق الرئيس الأمريكي جو بادين على مشروع القانون الذي تتبنه إدارته والتي ستبدأ في مناقشة مشروع قانون بعيد المدي بقيمة 3.5$ تريليون.

على الصعيد الأخر، تابعنا مؤخراُ تحذير المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم من خطورة تسارع إصابات فيروس كورونا مجدداً عالمياً، معرباً أن البشرية الآن في خطر حقيقي مع عودة انتشار الفيروس التاجي، وذلك مع تطرقه لكون العالم أحرز تقدم في تطوير اللقاحات بوقت قياسي، إلا أن ارتفاع أعداد الإصابات يعكس تراجع الامتثال للقيود الوقائية وعدم اتساق النظم الصحية وأن معدل التطعيم باللقاحات غير متكافئ عالمياً.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الثلاثاء في تمام 04:22 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 203.30 مليون حالة مصابة ولقي نحو 4,303,515 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الاثنين الماضي، أكثر من 4,033 مليون جرعة.