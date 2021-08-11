شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز حدائق أكتوبر يواصل تسليم وحدات مشروع سكن مصر.. الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، تسليم 720 وحدة سكنية بمشروع سكن مصر بجوار منطقة مركز المال والأعمال بمدينة حدائق أكتوبر.

وأوضح المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمى 99، 100، الأحد المقبل الموافق 15/8/2021، ووحدات العمارتين رقمي 208، 209، يوم الإثنين 16/8/2021، ووحدات العمارتين رقمي 185، 177، يوم الثلاثاء 17/8/2021، وتخصيص يوم الإثنين 6/9/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى الأسبوع الثانى.

وأشار المهندس محمد مصطفى، إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمى 102، 98، يوم الأحد 22/8/2021، ووحدات العمارتين رقمى 183، 184، يوم الإثنين 23/8/2021، ووحدات العمارتين رقمى 185، 177، يوم الثلاثاء 24/8/2021، وتخصيص يوم الثلاثاء 7/9/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى الأسبوع الثالث، مشيراً إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارات أرقام 188، 189، 200، يوم الأحد 29/8/2021، ووحدات العمارات أرقام، 201، 202، 203، يوم الإثنين 30/8/2021، ووحدات العمارات أرقام 227، 204، 205، 206، يوم الثلاثاء 31/8/2021، وتخصيص يوم الأربعاء 8/9/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى الأسبوع الرابع.