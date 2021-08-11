شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم اليوم.. الكبدة تتراوح بين 130-150 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع عودة محلات الجزارة للعمل بصورة كاملة بعد انتهاء فترة الراحة التي تلت عيد الأضحى المبارك شهدت أسعار اللحوم البلدى اليوم الأربعاء 11-8-2021 استقرارا فى الأسعار بحسب الأسعار المعلنة من شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وتراوحت أسعار اللحوم الكندوز بين 130-150 جنيها للكيلو، وسجلت الكبدة الكندوز بين 130-150 جنيها،الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو .

وسجل كباب الحلة 130-145 جنيها للكيلو، وأسعار الموزة الكندوز 130-150 جنيها للكيلو، و استقرت أسعار اللحم المفروم الكندوز بجميع دراجاته بين 120-130 جنيها للكيلو ، وأسعار الكلاوي والقلب تتراوح بين 120-130 جنيها، و تراوحت أسعار السجق البلدى بين 120-130 جنيها، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو