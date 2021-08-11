شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يستأنف الانخفاض – تحليل - 11-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لامس سعر عقود خام برنت مستوى 71.20 وارتد هبوطاً من هناك، مما يشير إلى أن السعر في طريقه لاستئناف الموجة الرئيسية الهابطة، بانتظار زيارة مستويات 69.65 ثم 67.70 كأهداف سلبية رئيسية.

المتوسط المتحرك 50 ومؤشر ستوكاستيك يدعمان الانخفاض المتوقع، والذي سيبقى قائماً ما لم يتم اختراق مستوى 71.20 والثبات بإغلاق يومي فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 69.00 والمقاومة 71.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط