شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يفقد العزم – تحليل - 11-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بدأ سعر النفط بالارتداد هبوطاً بعد الاقتراب من مستوى 69.25، حيث يشكّل المتوسط المتحرك 50 ضغط سلبي واضح أمام السعر، ويتأثر السعر بسلبية مؤشر ستوكاستيك، بانتظار مزيد من الانخفاض خلال الجلسات القادمة، حيث تبدأ الأهداف المتوقعة بكسر مستوى 67.45 لفتح الطريق أمام التوجه نحو 65.20.

وبالتالي، سيكون الميل الهابط مرجحاً لهذا اليوم ما لم يتم اختراق مستوى 69.25 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 66.50 والمقاومة 69.25

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط