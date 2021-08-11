شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يستأنف الانخفاض – تحليل - 11-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولاته السلبية ليبتعد عن خط الرقبة المكسور لنموذج القمة المزدوجة، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط، بانتظار اختبار مستوى 1.3760 الذي يمثّل هدفنا الأول.

التحرّك دون المتوسط المتحرك 50 يدعم السيناريو السلبي المقترح، والذي سيبقى قائماً بشرط الثبات دون 1.3875.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3740 والمقاومة 1.3900

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط