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اليورو يقترب من الهدف الأول – تحليل - 11-08-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج اليورو مقابل الدولار بالانخفاض ليقترب من هدفنا المنتظر عند 1.1700، ويقع تحت ضغط سلبي مستمر قادم من المتوسط المتحرك 50، ليدعم التوقعات بامتداد الموجة الهابطة نحو 1.1600.

 

وبالتالي، فإن الميل الهابط سيبقى مسيطراً خلال الجلسات القادمة ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 1.1780 والثبات فوقه.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1640 والمقاومة 1.1780

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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