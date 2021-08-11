شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يقترب من الهدف الأول – تحليل - 11-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج اليورو مقابل الدولار بالانخفاض ليقترب من هدفنا المنتظر عند 1.1700، ويقع تحت ضغط سلبي مستمر قادم من المتوسط المتحرك 50، ليدعم التوقعات بامتداد الموجة الهابطة نحو 1.1600.

وبالتالي، فإن الميل الهابط سيبقى مسيطراً خلال الجلسات القادمة ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 1.1780 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1640 والمقاومة 1.1780

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط