شكرا لقرائتكم خبر عن أرزان (ARZAN) انخفاض متوقع -تحليل صباحي- 11-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم ليغلق امس الثلاثاء عند مستوى 162 فلس، منخفضا لثاني جلسة على التوالي، كما نلاحظ استمرار تداول مؤشر استوكاستيك في منطقة الشراء المبالغ فيه، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 145 فلس كمستوى اول، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 175 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 157 فلس وبين مستوى المقاومة هو 166 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط