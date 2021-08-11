شكرا لقرائتكم خبر عن إنوفست (INOVEST) يغلق في المنطقة الخضراء -تحليل صباحي- 11-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الثلاثاء في المنطقة الخضراء، حيث اغلق عند مستوى104 فلس، في ظل ظهور اشارة شراء على مؤشر القوة النسبية، مما يشير الى ان السهم قد يشهد مزيدا من الارتفاع لمستويات قد تصل الى 112 فلس كمستوى اول ثم 133 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 96 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 102 وبين مستوى المقاومة هو 107 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد