شكرا لقرائتكم خبر عن العيد (ALEID) يخترق خط الاتجاه الصاعد -تحليل صباحي- 11-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم خلال جلسة امس الثلاثاء اولى جلسات الاسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 282 فلس، والذي يقابل ادنى مستوى للسهم خلال الجلسة، مخترقا بذلك خط الاتجاه الصاعد قصير الأجل، والذي يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم 230فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 300 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 276.0 فلس وبين مستوى المقاومة هو 288.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط