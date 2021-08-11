شكرا لقرائتكم خبر عن مزايا (MAZAYA) ارتفاع متوقع -تحليل صباحي- 11-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع خلال جلسة امس الثلاثاء ليغلق عند مستوى 93.80 فلس، وذلك على خلفية ملامسته لمستوى الدعم الحالي عند 90 فلس، في ظل انطلاق اشارة شراء على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع ان يشهد السهم ارتفاعا خلال الايام القادمة للوصول لمستوى المقاومة 110 فلس، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 90فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 91.6 وبين مستوى المقاومة هو 96.1 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد