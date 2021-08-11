شكرا لقرائتكم خبر عن مشاعر (MASHAER) يحقق مكاسب كبيرة -تحليل صباحي- 11-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لاعلى في اولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 66.80 فلس، وهو اعلى مستوى يصل اليه السهم في اسبوعين، متجاوزا بذلك متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الارتفاع لمستويات قد تصل الى 71 فلس كمستوى اول هم 77 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 61 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 65 وبين مستوى المقاومة هو 71 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد