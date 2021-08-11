شكرا لقرائتكم خبر عن منتزهات (MUNTAZAHAT) يشهد بعض التحسن -تحليل صباحي- 11-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم بعض التحسن خلال جلسة امس الثلاثاء، حيث اغلق مرتفعا عند مستوى 79.40 فلس، مصحوبا بانطلاق اشارة شراء على مؤشر ماكد، مما يجعل الانظار تتجه لاعلى لمستوى المقاومة الهام عند 84 فلس كمستوى اول خلال الايام والاسابيع القادمة، شرط بقاء السهم اعلى مستوى77 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 78 فلس وبين مستوى المقاومة هو 81 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد