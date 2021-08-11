شكرا لقرائتكم خبر عن وربة (WINS) يمدد مكاسبه -تحليل صباحي- 11-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مدد السهم مكاسبه كما اشرنا في تقريرنا الاخير منذ شهر، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 148 فلس، مصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول، مما يجعل الصورة الكلية ايجابية، لذلك نتوقع ان يمدد السهم مكاسبه للوصول لمستوى المقاومة الهام عند 160 فلس كمستوى اول ثم 180 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 130 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 142 وبين مستوى المقاومة هو 160 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد