شكرا لقرائتكم خبر عن بلدنا (BLDN) يقلص مكاسب الاثنين -تحليل صباحي- 11-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة الاثنين الماضي، حيث اغلق امس الثلاثاء منخفضا عند مستوى 1.641 ريال، مصحوبا بانطلاق اشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، مما يدفعنا بالقول بان السهم قد يشهد عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 1.60 ريال كمستوى اول ثم 1.54 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1.72 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.62 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.66 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط