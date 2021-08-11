شكرا لقرائتكم خبر عن شركة قطر وعمان للاستثمار (QOIS) يلامس هدفه السعري الثاني -تحليل صباحي- 11-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لامس السهم هدفه السعري الثاني عند مستوى1.02 ريال، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى0.998 ريال، ملامسا بذلك الحد العلوي لمؤشر بولينجر باندز والذي يشكل مقاومة قد تدفع بالسهم لاسفل في عملية جني ارباح للوصول لمستوى الدعم 0.94 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1.02 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.97 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.01 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط