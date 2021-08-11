شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الميرة للمواد الاستهلاكية (MERS) يقلص خسائره خلال الجلسة -تحليل صباحي- 11-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص السهم خسائره التي حققها خلال جلسة امس الثلاثاء، حيث استهل الجلسة منخفضا عند مستوى 20 ريال، الا انه اغلق عند مستوى 20.16 ريال منخفضا بشكل طفيف مقارنة باغلاقه السابق، وفي ظل انطلاق اشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع عمليات جني ارباح قد تصل بالسهم لمستوى 19.20 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 20.50 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 20 وبين مستوى المقاومة هو 20.20 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط