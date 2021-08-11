شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة على تباين في الأداء في مجملها إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية ثالث جلسات الأسبوع على تباين في الأداء مع تباين أداء مؤشرات الأسهم الصينية وارتفاع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية، الاسترالية والنيوزيلندي بالإضافة إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج، بينما انخفض مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا ونظيره الاقتصاد الاسترالي.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الياباني كشف بنك اليابان عن القراءة السنوية لمؤشر العرض النقدي أم-2 والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 5.2% مقابل 5.8% في حزيران/يونيو، أسوء من التوقعات عند 5.3%، وجاء ذلك قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الاسترالي الكشف عن قراءة مؤشر ويسباك لثقة المستهلكين والتي أوضحت تراجعاً 4.4% إلي ما قيمته 104.1 مقابل ارتفاع 1.5% عند 108.8 في تموز/يوليو.

على الصعيد الأخر، تبعنها مؤخراُ تحذير المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم من خطورة تسارع إصابات فيروس كورونا مجدداً عالمياً، معرباً أن البشرية الآن في خطر حقيقي مع عودة انتشار الفيروس التاجي، وذلك مع تطرقه لكون العالم أحرز تقدم في تطوير اللقاحات بوقت قياسي، إلا أن ارتفاع أعداد الإصابات يعكس تراجع الامتثال للقيود الوقائية وعدم اتساق النظم الصحية وأن معدل التطعيم باللقاحات غير متكافئ عالمياً.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الثلاثاء في تمام 04:22 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 203.30 مليون حالة مصابة ولقي نحو 4,303,515 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الاثنين الماضي، أكثر من 4,033 مليون جرعة.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 2.25% ليربح 19.08 نقطة ويصل إلى المستوى 1,955.36، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.61% ليربح هو الأخر 170.08 نقطة ويصل إلى المستوى 28,058.23.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت تباين في الأداء خلال تداولات الجلسة، حيث انخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 0.12% ليخسر 5.80 نقطة ويصل إلى المستوى 5,037.35، بينما ارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.27% ليربح 9.55 نقطة ويصل إلى المستوى 3,539.48.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 0.13% ليربح 35.00 نقطة ويصل إلى المستوى 26,640.62، بينما تراجع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.43% ليخسر 13.85 نقطة ويصل إلى المستوى 3,229.34.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.01% ليربح 1.19 نقطة ويصل إلى المستوى 12,765.41، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.37% ليربح هو الأخر 27.84 نقطة ويصل إلى المستوى 7,590.40.