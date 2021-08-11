شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يواصل تقدمه -تحليل صباحي- 11-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل المؤشر تقدمه كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 7189 نقطة، في ظل استمرار الدعم الايجابي المقدم من خلال مؤشر ماكد، لذلك نتوقع ان يشهد المؤشر مزيدا من الارتفاع للوصول لمستوى المقاومة 7300 نقطة مرة اخرى، شرط عدم اختراقه لمستوى 7050 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 7,173 بينما مستوى المقاومة هو 7,200 نقطة