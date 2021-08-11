شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) ينخفض لثاني جلسة على التوالي -تحليل صباحي- 11-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم لثاني جلسة على التوالي، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 10913 نقطة، وذلك على خلفية ملامسته للحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands" والذي يشكل مقاومة نتوقع معها ان تضغط على المؤشر لاسفل للوصول لمستوى الدعم 10800 نقطة كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 10970 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 10,898 بينما مستوى المقاومة هو 10,931 نقطة