شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الاسترالي يستأنف الارتداد من الأعلى له في أربعة أسابيع أمام نظيره الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الأسيوية لنشهد ارتداده للرابعة في خمسة جلسات من الأعلى له منذ 26 من تموز/يوليو أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 04:33 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي 0.03% إلى مستويات 0.7344 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7346، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7335، بينما أن حقق الزوج الأعلى له عند 0.7350.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الاسترالي الكشف عن قراءة مؤشر ويسباك لثقة المستهلكين لشهر آب/أغسطس الجاري والتي أوضحت تراجعاً 4.4% إلي ما قيمته 104.1 مقابل ارتفاع 1.5% عند 108.8 في تموز/يوليو الماضي.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.5% مقابل 0.9% في حزيران/يونيو الماضي، كما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 0.4% مقابل 0.9%، وقد تظهر القراءة السنوية للمؤشر تباطؤ النمو إلى 5.3% مقابل 5.4%، وقد توضح القراءة السنوية الجوهرية تباطؤ النمو إلى 4.3% مقابل 4.5%.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد إلقاء عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك أتلانتا الاحتياطي الفيدرالي رافائيل بوستيك خطاب تحت عنوان "دور الاحتياطي الفيدرالي في جعل هذا اقتصاداً يعمل للجميع" قي حدث على الإنترنت يستضيفه مؤسسة تشوتاوكوا، وصولاً إلى كشف وزارة الخزانة عن قراءة الموازنة الفيدرالية والتي قد تظهر اتساع العجز إلى ما قيمته 305.0$ مليار مقابل 174.2$ مليار في خزيران/يونيو.