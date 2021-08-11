شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات عن دعم البنك الدولى لأفريقيا لمواجهة كورونا وتحقيق التعافى الاقتصادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشار أكسيل فان تروتسنبيرغ، المدير المنتدب لشؤون العمليات بالبنك الدولي إلى أهمية دعم الدول الفقيرة لمواجهة جائحة كورونا خاصة في قارة افريقيا تحت عنوان "حتى لا يتخلف أى بلد عن الركب: عمل جماعي رائد لإتاحة اللقاحات في أفريقيا" ، تعرف على التفاصيل في 7 معلومات

1 - تشتد الحاجة إلى تكثيف جهود التطعيم (التلقيح) ضد الفيروس، ومن الضروري تسريع وتيرة الوصول المنصف إلى اللقاحات

2 - سيكون تحقيق هدف الاتحاد الأفريقي بتطعيم 40% من السكان بنهاية هذا العام و60% بحلول منتصف العام القادم تحديا جسيما لأن معدلات التطعيم في أفريقيا لا تزال متدنية.

3 - البنك الدولي يؤدي دوره في هذا السعي، إذ وافق بالفعل على 30 عملية لتمويل اللقاحات وتوزيعها في أفريقيا مجموع ارتباطاتها 2.7 مليار دولار.

4 - في الطريق 11 عملية أخرى، ويتعين القيام بما هو أكثر من ذلك بكثير.

5 - في الأسبوع الماضي عقد فريق العمل مع البنك الدولي اجتماعه التنسيقي الثاني مع 35 من وزراء المالية والصحة من مختلف أنحاء أفريقيا لتحديد التحديات الكثيرة سواء في شراء اللقاحات أو توزيعها التي تواجهها بلدان القارة في تنفيذ حملات التطعيم، وللاتفاق علي الحلول العملية لهذه التحديات.

6 - تهدف هذه الاجتماعات إلى بذل مسعى مكثف للوصول إلى آليةٍ لتمويل اللقاحات بغية تطعيم أكثر من 400 مليون شخص.

7 - قام مصنع للأدوية في جنوب أفريقيا بإرسال الشحنات الشهرية الأولى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا إلى المنطقة بدعمٍ من شراكة البنك الدولي مع فريق العمل الأفريقي للحصول على اللقاحات.