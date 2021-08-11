شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يستأنف صعوده – تحليل صباحي – 11-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.91% بما يعادل 101.899 نقطة، وذلك وسط استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، كما هو موضح بالرسم البياني المرفق لفترة زمنية (يومية).

لذلك نحن نتوقع المزيد من الصعود للمؤشر خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 11,000، ليستهدف مستوى المقاومة 11,500.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11,100 ومستوى المقاومة 11,500.