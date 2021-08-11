شكرا لقرائتكم خبر عن مشاعر ريت يعمق من خسائره – تحليل صباحي – 11-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم مشاعر ريت (4337) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط تأثر السهم بكسره لخط اتجاه صاعد في وقت سابق على المدى القصير، وبضغط سلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.35% بما يعادل -0.04 نقطة، كما نلاحظ وسط ذلك توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 11.80، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 11.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.00 ومستوى المقاومة 11.80.