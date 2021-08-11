شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة يعاود الارتفاع – تحليل صباحي – 11-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم إعادة (8200) الارتفاع في آخر جلساته، وذلك وسط محاولات السهم اختراق مستوى المقاومة المهم 19.39، محققاً مكاسب طفيفة بنسبة بلغت 0.21% بما يعادل 0.04 نقطة، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، وبضغط إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا نحن نتوقع ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 19.39، ليستهدف بعدها مباشرة مستوى المقاومة 20.35.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 18.48 ومستوى المقاومة 20.35.