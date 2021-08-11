شكرا لقرائتكم خبر عن السعودي الألماني يجني أرباحه – تحليل صباحي – 11-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم السعودي الألماني (4009) في آخر جلساته، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته السابقة، وليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده في الحفاظ على الاتجاه الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -1.22% ليخسر السهم نحو 50 هللة، وذلك وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة تأكيد اختراقه للمقاومة المحوري 40.30، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 42.50.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 39.20 ومستوى المقاومة 42.50.