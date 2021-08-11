شكرا لقرائتكم خبر عن فيبكو يرتفع على استحياء – تحليل صباحي – 11-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع قليلاً سهم فيبكو (2180) في آخر جلساته، وذلك على اثر استناد السهم لخط اتجاه فرعي صاعد على المدى القصير، بالتزامن مع استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي الذي ساعده على تحقيق مكاسب طفيفة بلغت نسبتها 0.56% ليكسب السهم نحو 40 هللة، ونلاحظ وسط ذلك وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لذلك نحن نتوقع ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 70.50، ليستهدف مستوى المقاومة 78.75.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 68.50 ومستوى المقاومة 74.90.