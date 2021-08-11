شكرا لقرائتكم خبر عن شاكر يبقي الوضع بلا تغيير – تحليل صباحي – 11-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم شاكر (1214) على عدم تغيير في جلسة اتسمت بالتذبذب، وسط تأثره بتركيبة فنية سلبية متكونة في وقت سابق وهو نموذج القمة المزدوجة، وقد حاول السهم بهذا الإغلاق تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك نحن نتوقع انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره دون مستوى المقاومة 31.10، ليستهدف مستوى الدعم 27.90 كمستهدف سعري لنموذج القمة المزدوجة المتكون.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 27.90 ومستوى المقاومة 31.10.