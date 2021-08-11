شكرا لقرائتكم خبر عن دلة الصحية يقلص من مكاسبه – تحليل صباحي – 11-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم دلة الصحية (4004) لأعلى سعر له في آخر جلساته عند 83.40، ليرتد منه انخفاضاً مقلصاً الكثير من تلك المكاسب المبكرة، ليغلق على ارتفاع بنسبة بلغت 1.79% بما يعادل 1.40 نقطة، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 74.80، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 84.90 استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 74.80 ومستوى المقاومة 84.90.