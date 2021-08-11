شكرا لقرائتكم خبر عن حلواني إخوان يستند لدعم متوسطه المتحرك البسيط – تحليل صباحي – 11-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم حلواني إخوان (6001) في آخر جلساته، ليستند السهم إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في محاولة منه لاكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 96.00، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 111.24.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 99.00 ومستوى المقاومة 108.60.