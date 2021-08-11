شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر قطاع الأدوية يبحث عن قاع صاعد – تحليل صباحي – 11-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض مؤشر قطاع الأدوية (TPBI) في آخر جلساته، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -0.54% بما يعادل -39.581 نقطة، وذلك وسط محاولات المؤشر المستمرة البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد بالمدى المتوسط وبمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط مهم وهو ثبات مستوى الدعم 7,229.56، ليستهدف مستوى المقاومة 8,000.