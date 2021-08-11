شكرا لقرائتكم خبر عن استثمار يواصل الارتفاع – تحليل صباحي – 11-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم استثمار (1030) الارتفاع في آخر جلساته، ليحقق مكاسب جديدة بنسبة بلغت 0.68% ليكسب السهم نحو 12 هللة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 17.00، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 18.04.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 17.25 ومستوى المقاومة 18.04.